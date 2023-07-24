Путин обязал банки раскрывать в договоре займа полную стоимость кредита

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Новый закон запрещает прописывать мелким шрифтом дополнительные условия и платежи.

Путин обязал банки раскрывать в договоре займа полную стоимость кредита

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov

Читайте нас в: Дзен Новости

С 2024 года банки будут обязаны указывать в договоре займа полную стоимость кредита. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, банки обязуются указывать в кредитном договоре кредите все дополнительные сборы, начисления, услуги и товары, которые заемщик должен будет оплатить. При наличии в договоре нескольких процентных ставок банки будут обязаны рассчитывать их исходя из минимальной и максимальной ставки.

Важный пункт: указывать стоимость дополнительных услуг кредитные организации должны будут тем же шрифтом, что и основной договор. Мелкий шрифт в конце договора запрещается.

Предполагается, что новый закон повысит прозрачность работы банков и защитит потребителей, которые будут четко знать, какую сумму они должны выплатить по кредиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

4:31
С одного залпа: как тульские десантники из «Градов» уничтожают позиции ВСУ
4:18
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, погиб один человек
4:00
Прокл Плакальщик: почему 25 июля полезно умываться росой
3:57
Эксперты МАГАТЭ нашли близ ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины
3:39
«Форсаж» по-уральски: как закончилась погоня со стрельбой за водителем Porsche
3:25
Ирина Дубцова затаила обиду на Тимати: «Мелодию написала я»

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
Адвокат Славы объяснила скандал певицы с хирургом Хайдаровым: «Не должно быть так»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео