В России закрепили постоянное право граждан на кредитные каникулы

Изначально такая мера вводилась в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально такая мера вводилась в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Но теперь будет действовать всегда.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что размер льготного кредита по «сельской ипотеке» увеличен до шести миллионов рублей. При этом по новым правилам взять кредит можно будет и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах.