Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 55 0

Подросток ушла из дома на прогулку с подругой, но так и не вернулась. Что произошло?

Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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В Дивногорске нашли тело пропавшей 16-летней девушки. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 22 июля школьница ушла из дома, сообщив отцу о том, что идет гулять с подругой. В оговоренное время домой не вернулась, телефон стал недоступен. Были организованы поиски. 24 июля ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе недалеко от трассы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кемеровской области обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика.

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