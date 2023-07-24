Электричка загорелась на станции в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске загорелась крыша нескольких вагонов электропоезда, следующего в Тверь. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Подсолнечная».

По предварительным данным, причиной случившегося стал обрыв контактного провода. Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.