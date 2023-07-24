Электричка загорелась на станции в Подмосковье
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Предварительно, причиной возгорания стал обрыв контактного провода.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В подмосковном Солнечногорске загорелась крыша нескольких вагонов электропоезда, следующего в Тверь. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Подсолнечная».
По предварительным данным, причиной случившегося стал обрыв контактного провода. Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарных, пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, к настоящему времени возгорание ликвидировано.
Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.
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