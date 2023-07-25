При этом актриса неоднократно участвовала в съемках для мужских журналов. Чего она тогда опасается при работе в кино?

Актриса Анна Хилькевич призналась, что опасается сниматься в постельных сценах. Своим откровением знаменитость поделилась в социальной сети. При этом она поведала поклонникам, что опыт откровенных съемок у нее все же был.

«Нет, в кино я не снималась обнаженной. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже пожалела. Но несильно», — заявила знаменитость.

Но, даже несмотря на соответствующий опыт, Хилькевич с ужасом представляет будущую работу — у нее не за горами намечены съемки в проекте с откровенным эпизодом.

«И что-то я так напряглась. Думаю, как я буду это делать? Я не готова», — добавила она.

При этом еще в 2020 году она не стыдилась и не смущалась переодеваться в развратную горничную на съемках сериала. Тогда актриса надела черный сарафан, взяла в руки плетку и в таком виде забралась на кровать. В коротком ролике она забавно, но не без перчинки поиграла бедрами и плеткой, чем впечатлила немало фолловеров.

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