При взрыве газа в многоэтажке Нижнекамска хозяин квартиры получил 90% ожогов тела

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 779 0

При взрыве газа в многоэтажке в Нижнекамске владелец квартиры получил 90% ожогов тела

Фото, видео: Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Татарстан / mchstatarstan; 5-tv.ru

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Мужчина, в квартире которого произошел взрыв, находится в очень тяжелом состоянии.

В Нижнекамске прогремел взрыв газа в многоэтажке, после чего начался пожар. Инцидент произошел около пяти часов утра по московскому времени. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП случилось в квартире на первом этаже. Пожарно-спасательные гарнизоны быстро прибыли к месту вызова.

По предварительной информации, погибших нет, МЧС сумели спасти девять человек, в том числе одного ребенка. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.

У двоих пострадавших зафиксированы серьезные повреждения. У хозяина квартиры порядка 90% ожогов тела.

«Всеми силами врачи пытаются спасти ему жизнь. Он в очень тяжелом состоянии», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Роман Булатов.

Причина пожара устанавливается, известно, что жилое здание газифицировано.

Взрывом были повреждены несущие конструкции, а также окна и балконы соседних квартир. Угрозы обрушения здания на данный момент нет.

Силами оперативного штаба развернут пункт временного размещения в близстоящей школе. Организовано горячее питание.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев.

Организация совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании газового оборудования.

По итогам проверок будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям.

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