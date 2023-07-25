На Алтае перевернулся грузовик с туристами, есть погибшие

На место, где произошло ЧП, будет направлен вертолет.

В Республике Алтай произошло серьезное ДТП с туристами. Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

На данный момент известно о том, что дорожное происшествие случилось в Чемальском районе. По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ-66 не справился с управлением. В машине находились туристы, следовавшие по маршруту село Каракол — Каракольские озера.

«Всего по предварительным данным в кузове автомобиля находилось 15 граждан, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб», — говорится в сообщении СК РФ по региону.

Следственными органами организовано проведение проверки, спасательные мероприятия на месте продолжаются.

По информации ТАСС, на место могут даже направить вертолет, из-за того, что до местности сложно добраться. Расстояние до Каракольских озер от ближайшего села Чемал — около 40 километров и дороги там нет. Часть — камни, а целых восемь километров — подъем в гору.

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