На Алтае перевернулся грузовик с туристами, есть погибшие

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 138 0

На Алтае один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании грузовика с туристами

На Алтае перевернулся грузовик с туристами, есть погибшие

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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На место, где произошло ЧП, будет направлен вертолет.

В Республике Алтай произошло серьезное ДТП с туристами. Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

На данный момент известно о том, что дорожное происшествие случилось в Чемальском районе. По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ-66 не справился с управлением. В машине находились туристы, следовавшие по маршруту село Каракол — Каракольские озера.

«Всего по предварительным данным в кузове автомобиля находилось 15 граждан, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб», — говорится в сообщении СК РФ по региону.

Следственными органами организовано проведение проверки, спасательные мероприятия на месте продолжаются.

По информации ТАСС, на место могут даже направить вертолет, из-за того, что до местности сложно добраться. Расстояние до Каракольских озер от ближайшего села Чемал — около 40 километров и дороги там нет. Часть — камни, а целых восемь километров — подъем в гору.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в центре Москвы водитель легковушки сбил пешехода, снес столб и врезался в стену.

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