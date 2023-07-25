«Аргументированная точка зрения»: Песков оценил законопроект о повышении возраста призыва

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Песков прокомментировал законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

«Аргументированная точка зрения»: Песков оценил законопроект о повышении возраста призыва

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Ожидается, что новый закон вступит в силу уже с нового года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о повышении призывного возраста в России до 30 лет. В разговоре с журналистами он отметил, что комментарии может давать только компетентное ведомство.

«Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться, прежде всего, на них. Конечно, исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся», — сказал он.

Прежде глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что многие ребята желают пойти служить с 18 лет, поэтому это останется нижней границей призывного возраста. Верхняя же поднимется до 30 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период.

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