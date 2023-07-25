В России увеличили штрафы за неправильный переход ж/д путей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

ГД приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте

В России увеличили штрафы за неправильный переход ж/д путей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Москве и Петербурге — самые высокие суммы.

В России увеличили сумму штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Сегодня, 25 июля, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении данный закон. Об этом говорится в официальном сообщении.

«За переход железной дороги теперь будет штраф в размере 500 рублей, в то время, как до этого — 100 рублей», — говорится в сообщении.

Однако, если человек нарушил правила перехода железной дороги в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то сумма штрафа составит до 1500 рублей.

Также уточняется, что человека обвинят в неправильном переходе только в том случае, если в пределах одного километра от него был специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место для перехода, обозначенное соответствующим знаком.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев выступил с предложением ввести штрафы в размере одной тысячи рублей за езду на самокате вдвоем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что делать с мусорящими во дворе и подъезде соседями.

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