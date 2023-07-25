Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля

Курс евро в начале торгов опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля. Это следует из данных Московской биржи.

Так, утром евро снизился на 53,5 копейки, до 99,96 рубля. Между тем позднее валюта снова достигла 100 рублей.

Тем временем доллар находился на уровне 90,39 рубля, а юань — 12,605 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Так, в банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций пропала возможность внесения долларов и евро.