«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей

Певица вспоминает свои первые шаги на сцене и до сих пор удивляется, как на ее концерты приходили зрители. По ее словам, пела она тогда отвратительно.

Лолита поддерживает молодых исполнителей. О начале своего музыкального пути певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Я из тех людей, которые не завидуют молодым исполнителям и их любят. И когда кого-то ругают в моем присутствии, я обязательно становлюсь на защиту», — поделилась Лолита.

По словам певицы, даже если ей не нравится творчество молодого артиста, она не будет отзываться о нем плохо, а наоборот, всякий раз будет заступаться.

«Потому что я прекрасно помню себя, которая начала свою творческую деятельность после института. Мне было лет 25, по-моему, или что-то около того. И я уже была старше тех, кто сейчас начинает. Я так хреново пела. Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно. Надо было ставить памятник слушателям, которые на концерты приходили», — признается Лолита.

Артистка понимает, что профессионализм приходит с опытом, поэтому она старается поддерживать молодых исполнителей, которые только начинают свою музыкальную карьеру. Как объясняет певица, выпускаясь из высших учебных заведений, молодые люди владеют лишь теорией, и эти знания они начинают по-настоящему осваивать лишь на практике, на что уходит ни один год.

«Хейтить — такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: «Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички», — рассказывает артистка.

Лолита отметила, как музыкально выросла певица Mia Boyka (Мария Бойко) за последние полгода, чему она очень рада. Кроме этого, артистка выделила Zivert, которые, по ее мнению, уже стали корифеями отечественного шоу-бизнеса, а также молодую исполнительницу Тосю Чайкину.

«Я не знаю всех блогеров молодых, но я вам могу сказать, что у многих будет большая карьера. А кто-то с этим завяжет. Поэтому дайте им возможность выплеснуть эмоции», — призвала Лолита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита раскрыла секрет успешного выступления.