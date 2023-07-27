«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37 0

Лолита выступила категорически против критики молодых исполнителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица вспоминает свои первые шаги на сцене и до сих пор удивляется, как на ее концерты приходили зрители. По ее словам, пела она тогда отвратительно.

Лолита поддерживает молодых исполнителей. О начале своего музыкального пути певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Я из тех людей, которые не завидуют молодым исполнителям и их любят. И когда кого-то ругают в моем присутствии, я обязательно становлюсь на защиту», — поделилась Лолита.

По словам певицы, даже если ей не нравится творчество молодого артиста, она не будет отзываться о нем плохо, а наоборот, всякий раз будет заступаться.

«Потому что я прекрасно помню себя, которая начала свою творческую деятельность после института. Мне было лет 25, по-моему, или что-то около того. И я уже была старше тех, кто сейчас начинает. Я так хреново пела. Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно. Надо было ставить памятник слушателям, которые на концерты приходили», — признается Лолита.

Артистка понимает, что профессионализм приходит с опытом, поэтому она старается поддерживать молодых исполнителей, которые только начинают свою музыкальную карьеру. Как объясняет певица, выпускаясь из высших учебных заведений, молодые люди владеют лишь теорией, и эти знания они начинают по-настоящему осваивать лишь на практике, на что уходит ни один год.

«Хейтить — такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: «Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички», — рассказывает артистка.

Лолита отметила, как музыкально выросла певица Mia Boyka (Мария Бойко) за последние полгода, чему она очень рада. Кроме этого, артистка выделила Zivert, которые, по ее мнению, уже стали корифеями отечественного шоу-бизнеса, а также молодую исполнительницу Тосю Чайкину.

«Я не знаю всех блогеров молодых, но я вам могу сказать, что у многих будет большая карьера. А кто-то с этим завяжет. Поэтому дайте им возможность выплеснуть эмоции», — призвала Лолита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита раскрыла секрет успешного выступления.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

17:26
«Моя очередь бесить вас!»: вслед за Прилучным уехала из России и Муцениеце
17:18
Президент IBA Умар Кремлев раскритиковал МОК за бездействие
17:17
Генпрокуратура РФ подвела итоги первой половины 2023 года
17:15
«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей
17:04
Политическое событие: как велась подготовка к первому дню саммита «Россия — Африка»
16:49
Люди, числившиеся погибшими при крушении вертолета на Алтае, оказались живы

Сейчас читают

«Алексей не возражает»: Жорин раскрыл детали развода Гуфа и Юлии Королевой
Очевидец рассказал, что стало причиной крушения вертолета на Алтае
«Черная дата»: в Донецке вспоминают детей, погибших от рук ВСУ в Донбассе
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео