Свойства теряются: можно ли пить кофе и чай с молоком

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Врач Филева: кофе и чай с молоком стоит пить не больше двух чашек в день

Свойства теряются: можно ли пить кофе и чай с молоком

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Врач дала ответ на вопрос, который волновал многих.

Пить кофе или чай с молоком не запрещено, но стоит остановиться на одной-двух чашках в день. Об этом сообщила врач Александра Филева.

«В сочетании с кофе или чаем полезные свойства (молока — Прим. ред.) отчасти теряются. Дело в том, что в этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже», — сказала специалист.

Помимо этого, реакция казеина и кофеина приводит к образованию плотной субстанции, тяжело усваивающейся организмом. Для того чтобы тело получало наибольшую пользу от этих напитков, не следует мешать их с молоком на постоянной основе, передает издание Газета.ру.

Филева объяснила, что смешивание субстанций не позволяет полифенолам и антиоксидантам полноценно проявить себя. Более того, это резко увеличивает калорийность напитка: с примерно двух килокалорий в американо до 40 килокалорий в напитке с молоком.

Также стоит помнить, что избыток насыщенных жиров в молочных продуктах способен увеличивать уровень «плохого» холестерина в крови. В целом, добавлять в чай и кофе молоко можно всем, кроме разве что людей с непереносимостью молочного сахара, резюмировала Филева.

Ранее 5-tv.ru писал, какой сорт кофе самый полезный.

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