Сын баскетболиста Леброна Джеймса перенес остановку сердца на тренировке

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

За жизнь 18-летнего парня боролись врачи.

Сын баскетболиста Леброна Джеймса перенес остановку сердца на тренировке

Фото: www.globallookpress.com / KC Alfred

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни перенес остановку сердца во время тренировки. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что все случилось утром 24 июля во время тренировочной игры в баскетбол. За жизнь 18-летнего парня боролись врачи и им это удалось — сейчас молодой спортсмен, играющий в Студенческой баскетбольной лиге, находится в больнице. Его состояние стабильно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бодибилдер, фитнес-тренер и блогер Джастин Вики погиб, пытаясь поднять вес в 204 килограмма.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

23:23
В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)
22:59
Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму
22:45
Карина Кросс: «Один раз в жизни должна прыгнуть с парашютом»
22:28
Шойгу прибыл с официальным визитом в Северную Корею
22:20
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
22:09
Жизнь не будет прежней: почему категорически запрещено нырять пьяным

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео