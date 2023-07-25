Сын баскетболиста Леброна Джеймса перенес остановку сердца на тренировке

Сын бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни перенес остановку сердца во время тренировки. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что все случилось утром 24 июля во время тренировочной игры в баскетбол. За жизнь 18-летнего парня боролись врачи и им это удалось — сейчас молодой спортсмен, играющий в Студенческой баскетбольной лиге, находится в больнице. Его состояние стабильно.

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