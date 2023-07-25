Пентагон заявил, что российский истребитель якобы повредил дрон США над Сирией

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

В Пентагоне пожаловались, что российский самолет повредил американский беспилотник в небе Сирии

Пентагон заявил, что российский истребитель якобы повредил дрон США над Сирией

Фото: Reuters / Janis Laizans

Читайте нас в: Дзен Новости

Это уже вторая жалоба американских военных за июль на действия ВКС России.

В Пентагоне заявили, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией. Инцидент якобы произошел 23 июля.

Утверждается, что российский истребитель выпустил осветительные ракеты, одна из которых попала в беспилотник MQ-9, повредив его винт. Дрон удалось доставить на базу. При этом в Пентагоне заявили, что действия российских сил отвлекают от миссии по окончательному разгрому ИГ*.

В свою очередь Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) ранее неоднократно заявлял о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой.

В начале июля военные США также утверждали, что российские истребители дважды за сутки «атаковали» американские беспилотники над Сирией. Тогда, согласно версии американских военных, российские Су-34 и Су-35 пролетели рядом с разведывательно-ударными БПЛА MQ-9 Reaper и сбросили перед ними осветительные ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инциденте с дроном MQ-9 и российским истребителем Су-27 в небе над Черным морем, в результате которого американский беспилотник потерпел крушение.

* — запрещенная в России террористическая организация.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

23:23
В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)
22:59
Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму
22:45
Карина Кросс: «Один раз в жизни должна прыгнуть с парашютом»
22:28
Шойгу прибыл с официальным визитом в Северную Корею
22:20
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
22:09
Жизнь не будет прежней: почему категорически запрещено нырять пьяным

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео