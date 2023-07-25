Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Messenger: отсидевший в российской тюрьме американец Рид получил ранение на Украине

Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Бывший морпех Тревор Рид просит американские власти эвакуировать его из Незалежной.

Гражданин США Тревор Рид, который с 2020 года отбывал наказание в российской тюрьме за нападение на полицейских, а в 2022 году был обменян на российского летчика Константина Ярошенко, получил ранения в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает издание The Messenger со ссылкой на источник в минобороны США.

Уточняется, что Рид, будучи ветераном морской пехоты США, поехал в качестве наемника воевать на Украину. Около двух недель назад он получил ранения, подорвавшись на мине. Сейчас бывший морпех находится в больнице в Киеве и просит правительство США перевести его в американский военный госпиталь на территории Германии или Польши.

Также сообщается, что американские чиновники недовольны поведением Рида, так как США приложили массу усилий, чтобы освободить его из российской тюрьмы, где он провел около двух лет. Кроме того, американец отправился воевать на Украину самовольно, тогда как власти США не рекомендовали своим гражданам этого делать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский наемник и бывший морпех Ян Торторичи был ликвидирован на Украине.

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