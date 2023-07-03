Воевавший на стороне ВСУ морпех из США погиб во время ужина в ресторане

Ян Торторичи прибыл на Украину в первые дни начала СВО.

Американский наемник и бывший морпех Ян Торторичи погиб на Украине. Информацию об этом со ссылкой на родственников подтвердил телеканала CBS.

«Ветеран морской пехоты США… убит на Украине», — говорится в публикации.

Известно, что Торторичи присоединился добровольцем к так называемому «Иностранному легиону», поддерживающему ВСУ, в первые дни начала специальной военной операции (СВО). Как уточняет URA.RU, все произошло во время ужина в одном из ресторанов Краматорска.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады, где в этот момент находились ряд офицеров украинской армии, инструкторы и иностранные наемники. Были ликвидированы участвовавшие в штабном совещании два генерала, а также до 50 офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил дела против 160 наемников, принимавших участие в боевых действиях на Украине. В результате взаимодействия с Минобороны РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других стран.