В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве

Личность погибших сейчас устанавливают следователи.

В Петербурге на Нарвской улице в Красносельском районе города правоохранители обнаружили два сильно обожженных трупа. Как стало известно 5-tv.ru, смерть наступила в результате удара током.

Бездыханные тела обнаружили местные жители, которые и сообщили о жуткой находке правоохранителям. Прибывшие на место ЧП правоохраниетели увидели, что тело одного человека почти полностью сгорело, на втором остались куски одежды.

Все детали случившегося выясняются. Но предварительно, петербуржцы гуляли по лесному массиву и зашли в густую траву. В ней они не заметили провод, который находился под высоким напряжением. Личность погибших сейчас устанавливается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после поджога подростка в Москве.