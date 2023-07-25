В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 363 0

В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Личность погибших сейчас устанавливают следователи.

В Петербурге на Нарвской улице в Красносельском районе города правоохранители обнаружили два сильно обожженных трупа. Как стало известно 5-tv.ru, смерть наступила в результате удара током.

Бездыханные тела обнаружили местные жители, которые и сообщили о жуткой находке правоохранителям. Прибывшие на место ЧП правоохраниетели увидели, что тело одного человека почти полностью сгорело, на втором остались куски одежды.

Все детали случившегося выясняются. Но предварительно, петербуржцы гуляли по лесному массиву и зашли в густую траву. В ней они не заметили провод, который находился под высоким напряжением. Личность погибших сейчас устанавливается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после поджога подростка в Москве.

В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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