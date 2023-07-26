Не может ходить: сын Прилучного оказался в инвалидной коляске

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 142 0

Сын Прилучного повредил ногу

Не может ходить: сын Прилучного оказался в инвалидной коляске

Фото: Instagram* / bugevuge

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Сам актер не стал рассказывать о случившемся с наследником и показывать его не в лучшем виде. За него это сделала любимая супруга.

Десятилетний сын актера Павла Прилучного Тимофей оказался в неприятной ситуации. Ее раскрыла супруга знаменитости Зепюр Брутян, показав мальчика в инвалидной коляске.

Оказалось, что наследник актера повредил ногу. Врачам пришлось наложить на конечность гипс, а для более удобного передвижения усадить в инвалидное кресло. Так Тимофей жил несколько недель, а после мальчик отправился в больницу на осмотр. Туда отвез его папа. Брутян в социальной сети опубликовала видео, как Прилучный-младший сидит в инвалидной коляске уже без гипса на ноге.

«Встретился с папой, и все зажило», — подписала видео Брутян.

После того, как мальчику сняли гипс, Брутян рассказала, что они всей семьей, включая детей Прилучного, собираются на отдых. Поэтому надо успеть сделать много дел. Тимофея отвезли подстричься, а Брутян осталась дома собирать чемоданы.

К слову, Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, но затем их отношения переросли в роман. Артист сделал предложение Брутян быстро. Сначала они тайно расписались, а потом уже сыграли пышную свадьбу. 28 апреля этого года супруга подарила актеру сына, которого назвали Микаэлем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто Зепюр Брутян помогает в вопросах материнства.

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