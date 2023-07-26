Борьба с «выбивальщиками»: в России могут запретить деятельность коллекторов

Всего в стране официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, а не меньше восьми миллионов человек являются неплательщиками.

Деятельность коллекторских агентств может быть запрещена. С предложением выступили депутаты от партии ЛДПР, которое они направили в правительство России, сообщают «Известия».

Как стало известно, в документе предложили запретить банкам продавать взятые у них займы третьим лицам и фирмам, а также более жестко контролировать работу самих коллекторов, так как в Центробанк обращались с жалобами на попытки «выбить» оплату одного и того же кредита дважды.

«За последнее время мы зафиксировали сразу несколько обращений, когда с граждан взыскивают долги, которые они давно погасили. Восстанавливать справедливость приходится через обращения в суды», — пояснил депутат Александр Аксененко.

Кроме того, как отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, право банка продавать задолженности прописано в статье 44 ГПК РФ. Если же банкам запретить это делать, то россияне все меньше будут сталкиваться с подобным насилием и шантажом.

К слову, сейчас в России официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, а не менее восьми миллионов россиян являются неплательщиками.

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