Борьба с «выбивальщиками»: в России могут запретить деятельность коллекторов

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

В России могут запретить деятельность коллекторов

Борьба с «выбивальщиками»: в России могут запретить деятельность коллекторов

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Всего в стране официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, а не меньше восьми миллионов человек являются неплательщиками.

Деятельность коллекторских агентств может быть запрещена. С предложением выступили депутаты от партии ЛДПР, которое они направили в правительство России, сообщают «Известия».

Как стало известно, в документе предложили запретить банкам продавать взятые у них займы третьим лицам и фирмам, а также более жестко контролировать работу самих коллекторов, так как в Центробанк обращались с жалобами на попытки «выбить» оплату одного и того же кредита дважды.

«За последнее время мы зафиксировали сразу несколько обращений, когда с граждан взыскивают долги, которые они давно погасили. Восстанавливать справедливость приходится через обращения в суды», — пояснил депутат Александр Аксененко.

Кроме того, как отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, право банка продавать задолженности прописано в статье 44 ГПК РФ. Если же банкам запретить это делать, то россияне все меньше будут сталкиваться с подобным насилием и шантажом.

К слову, сейчас в России официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, а не менее восьми миллионов россиян являются неплательщиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут работать кредитные каникулы с 2024 года.

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

4:14
Руководствуясь общей логикой: QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств
4:00
Что можно и нельзя делать 26 июля в день Гавриила Летнего
4:00
Борьба с «выбивальщиками»: в России могут запретить деятельность коллекторов
3:46
Это провал: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
3:31
Сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
3:15
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду, 26 июля

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)
Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер на приеме у врача
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео