Можно и нужно: футболист Никоноров пожелал, чтобы в кино его сыграл Саша Петров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Футболист Никоноров выразил желание увидеть фильм о себе с Петровым в главной роли

Можно и нужно: футболист Никоноров пожелал, чтобы в кино его сыграл Саша Петров

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Спортсмен уверен — его история успеха может для многих начинающих спортсменов стать некой мотивацией.

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров признался, что хотел бы, чтобы про него сняли фильм. О своем желании он рассказал в беседе с изданием Газета.ру.

Он вспомнил, что прошел немалый путь, чтобы достичь желаемого. Сначала не попал в дубль ярославского футбольного клуба «Шинник», устроился работать на заводе. Лишь благодаря усердию и стремлению добился победы на чемпионате мира по пляжному футболу в составе сборной России,

«Можно и, я считаю, даже нужно снять про меня фильм! В качестве мотивации для всех ребят», — подчеркнул форвард.

Александр ПетровФутболист Борис Никоноров уверен — актер Александр Петров идеально сыграет его в кино. Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Кроме того, он уже даже придумал, кто бы мог сыграть его в картине. Идеальным кандидатом на роль стал бы актер Александр Петров. Тем более знаменитость также родился и вырос в Ярославской области.

«Для меня это была бы честь. Мне нравится этот актер. Сейчас очень модно снимать такие фильмы в плане мотивации, и эта история зацепила бы многих ребят, которых не берут в профессиональные клубы, и они не знают, как справляться с этими ударами судьбы», — подытожил спортсмен.

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