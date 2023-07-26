Долг перед маэстро: «Табакерка» покажет в Крыму спектакль «Страсти по Бумбарашу

Постановку, которую впервые зрители увидели в 1993-м и которая не сходила со сцены на протяжении 18 лет, обожал покойный Олег Табаков. В Крыму же артисты представят новую версию спектакля.

Театр Олега Табакова в августе представит крымчанам знаменитую музыкальную драму «Страсти по Бамбарашу». Показы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будут идти целых четыре дня: 9, 10, 12, 13 августа, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе культурного учреждения.

Впервые спектакль зрители увидели в 1993 году. Он настолько полюбился публике, что на протяжении 18 лет не сходил со сцены. Однако в августе актеры представят обновленную версию постановки. В ней зрители услышат новые музыкальные произведения. Сыграют в постановке как народные и заслуженные артисты России, так и только начинающие свой творческий путь в Театральной школе Олега Табакова.

«Спектакль очень любил наш небесный художественный руководитель Олег Павлович Табаков, поэтому возвращение этого спектакля в репертуар театра было моим долгом перед учителем, который я с радостью исполнил», — отметил режиссер спектакля Владимир Машков.

К слову, в прошлом году Театр Олега Табакова уже приезжал с гастролями в Крым. Тогда на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» был показан спектакль «Матросская Тишина».

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