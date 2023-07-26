СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 120 0

Девушка вела Telegram-канал с ложной информацией о России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

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В России против украинской журналистки Янины Соколовской возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Следственный комитет.

На данный момент известно, что девушка с марта по май 2022 года публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Деятельность журналистки была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции. Следственные действия все еще продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию.

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