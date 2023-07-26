Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Офтальмолог Круглякова: зрение у детей портится из-за чтения

Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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К выпускному классу уже почти половина детей начинает носить очки.

Близорукость за последние годы сильно помолодела — российский Минздрав проанализировал, скольким детям ставят этот диагноз в 2023 году. Цифры получились ошеломляющие — в младших классах всего приблизительно два ребенка носят очки, к выпускному же классу их количество возрастает до половины всех учащихся.

Издание KP.RU пообщались с врачом-офтальмологом Лилией Кругляковой и узнали, почему так происходит и как обезопасить своих детей.

В первую очередь, стоит отметить, что винить в этой проблеме школу нельзя. Здесь скорее можно упрекнуть развитие человечества — все дело в моде на раннее обучение грамотности, дети уже в четыре года начинают читать книжки. Это огромная родительская ошибка, ведь зрительная система готова к чтению только к шести годам. Но это только половина беды — все чаще на детских площадках встречаются дети, которые уже в колясках играют в телефоны.

Чтобы обезопасить своего ребенка и сохранить ему хорошее зрение, нужно следить за тем, на каком расстоянии находится книга или смартфон от глаз ребенка. Так, самое верное — это отстраняться от текста не меньше, чем на 40 сантиметров. Помимо этого, ребенок должен проводить на воздухе не меньше двух с половиной часов в день, делать гимнастику для глаз и есть морковь с черникой (обязательно с маслом или сметаной).

Ранее 5-tv.ru рассказал о новой школьной форме в России.

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Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

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