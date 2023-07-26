Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Местные власти сообщили о работе систем ПВО.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области. Информация появилась, в частности, в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Власти региона заявили о работе систем противовоздушной обороны. 

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области.

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