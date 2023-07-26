Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области
Местные власти сообщили о работе систем ПВО.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области. Информация появилась, в частности, в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Власти региона заявили о работе систем противовоздушной обороны.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области.
Читайте также
94%
-0.04 99.72
0.03
Нашли ошибку?