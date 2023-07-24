МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве

Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД, осудившем очередные террористические действия Украины.

В ведомстве расценили случившееся как очередное использование военно-политическим руководством киевского режима террористических методов, запугивание гражданского населения, и призвали международные организации дать надлежащую оценку этому.

«За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам. Все виновные будут найдены и понесут наказание», — добавляется в заявлении МИД.

Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет. По словам мэра города Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все беспилотники, атаковавшие Комсомольский проспект в Москве, были нейтрализованы.