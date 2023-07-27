Зеленский подтвердил факты попаданий по территориям Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 21 0

Киевский режим не оставляет попыток бомбить мирные регионы Донбасса и российские объекты, за что и получает удары возмездия.

Зеленский подтвердил факты попаданий по территориям Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Украинский лидер Владимир Зеленский признал факты попаданий и падений обломков снарядов на территории Незалежной. Об этом он заявил в обращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

«Есть несколько попаданий», — констатировал Зеленский.

Обращение было выложено в сеть после серии взрывов в нескольких областях Украины: Днепропетровской, Кривоградской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировки.

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