Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Президент отметил, что страны вместе выступают за многополярный мир.

Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений со странами Африки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путина на приеме для участников саммита «Россия — Африка».

«С оптимизмом смотрим в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи», — сказал Путин на торжественном обеде для почетных гостей.

Президент также отметил, что страны вместе выступают за формирование справедливого мира и многополярность. Для этого, по мнению Путина, важны принципы суверенного равенства и уважения права народов определять свою судьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил с предложением усилить работу с образовательной системой в странах Африки.

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