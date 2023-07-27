США обвиняют Россию в якобы опасных сближениях беспилотников над Сирией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

При этом провокации в сирийском небе устраивают именно американцы, нарушая все протоколы.

США обвиняют Россию в якобы опасных сближениях беспилотников над Сирией

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

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США обвиняют Россию в якобы опасных сближениях в небе над Сирией. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Он также отметил, что американцы продолжают дезинформировать мир о незаконных полетах своих беспилотников над Сирией.

«При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации „коалиции“, осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал Гуринов на брифинге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пентагоне заявили, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией. Инцидент якобы произошел 23 июля.

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