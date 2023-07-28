Умер 47-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

Российский актер Андрей Бабенко, более известный по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», скончался в возрасте 47 лет, информация о смерти актера появилась на портале «Кино-театр.ру».

По данным портала, актер ушел из жизни 24 июля. Причина смерти не уточнятся.

Свои первые роли Бабенко получил в Мурманском областном драматическом театре, где служил искусству с 1997 по 2004 год.

Он снялся в таких популярных картинах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и «Высокие ставки», где исполнил эпизодические роли. Всего в его фильмографии более 110 ролей.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева.