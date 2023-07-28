Умер сценарист фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

Знаменитый американский сценарист Бо Голдман скончался в своем доме в Калифорнии. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на американские СМИ.

Причины смерти мужчины не раскрываются, ему было 90 лет. Однако известно, что он умер у себя дома.

В первую очередь, Бо Голдман известен, как сценарист фильм «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, 1975 года.

Фото: Кадр из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки», реж. Милош Форман, 1975 г.

К слову, в числе других известных работ Бо Голдмана «Запах женщины» и «Знакомьтесь, Джо Блэк» Мартина Бреста, «Мелвин и Говард» Джонатами Дэмми. Всего знаменитый сценарист участвовал в 15 проектах.

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