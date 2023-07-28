В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
| Новости Украины 26 0
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв из-за неправильного обращения с гранатой. Об этом сообщают в областном управлении полиции.
«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов», — говорится в сообщении.
Также известно, что погиб один человек. Также выясняется причина, по которой мужчина оказался в городском здании с боеприпасом.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату.
- 28 июл
- Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
- 27 июл
- Стало известно, сколько снаряжения НАТО потеряла Украина в ходе контрнаступления
- 27 июл
- The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ
- 26 июл
- И смешно, и грустно: в Комитете Рады Украины по вопросам энергетики отключили свет за неуплату
- 26 июл
- Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы
- 26 июл
- В Киеве начали демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать»
- 26 июл
- Запад препятствует тому, чтобы мир узнал о ситуации с Киево-Печерской Лаврой
- 25 июл
- На верную смерть: в ВСУ публично пожаловались на командование
- 24 июл
- Командующий группировкой «Центр» дал прогноз по контрнаступлению ВСУ
- 23 июл
- Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
Читайте также
+20° 751 мм рт. ст.
94%
94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
-0.03 100.22
0.50
Нашли ошибку?