В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв из-за неправильного обращения с гранатой. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов», — говорится в сообщении.

Также известно, что погиб один человек. Также выясняется причина, по которой мужчина оказался в городском здании с боеприпасом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату.

Тема:
Украинский кризис
28 июл
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
27 июл
Стало известно, сколько снаряжения НАТО потеряла Украина в ходе контрнаступления
27 июл
The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ
26 июл
И смешно, и грустно: в Комитете Рады Украины по вопросам энергетики отключили свет за неуплату
26 июл
Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы
26 июл
В Киеве начали демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать»
26 июл
Запад препятствует тому, чтобы мир узнал о ситуации с Киево-Печерской Лаврой
25 июл
На верную смерть: в ВСУ публично пожаловались на командование
24 июл
Командующий группировкой «Центр» дал прогноз по контрнаступлению ВСУ
23 июл
Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

14:55
Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться в армию
14:50
«Я всегда рядом»: Билан опубликовал фото любимой девушки
14:43
Российские военные захватили французский колесный танк в Запорожской области
14:34
Путин: Запад отказывается от переговоров по ситуации на Украине
14:31
В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
14:24
ВС РФ нанесли удар по тыловому пункту управления «Соледар» в ДНР

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Кто-то об этом еще не знает»: Анна Асти объяснила, какой должна быть царица
«Хороший менеджер в жизни»: как Лиза Моряк успевает совмещать несколько ролей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео