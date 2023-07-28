В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв из-за неправильного обращения с гранатой. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов», — говорится в сообщении.

Также известно, что погиб один человек. Также выясняется причина, по которой мужчина оказался в городском здании с боеприпасом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату.