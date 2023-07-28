В Минобороны рассказали о сорванной бойцами РФ ротации ВСУ

За прошедшие сутки российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Сорвана ротация подразделений ВСУ в районе Клещеевки ДНР», — заявил Конашенков.

Также известно, что средствами ПВО за прошедшую ночь бойцами РФ было перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак.