«Работодатель выбирает сам»: могут ли россияне работать четыре дня в неделю

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Глава Минтруда Котяков не увидел необходимости в введении четырехдневной рабочей недели

«Работодатель выбирает сам»: могут ли россияне работать четыре дня в неделю

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Сейчас любой начальник может сам решить, какой график делать своим сотрудникам.

Россияне так и не дождутся четырехдневной рабочей недели. Сегодня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в нашей стране в этом необходимости никакой нет. Об этом пишет РИА Новости.

«Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем», — заявил Котяков.

Также он добавил, что российские законы позволяют любому работодателю организовать гибкий график для своих сотрудников, соответственно, решать им. А вот ради этого менять трудовое законодательство вовсе не стоит.

До этого стало известно о том, что в некоторых регионах России есть определенный дефицит кадров, из-за чего россияне начинают больше работать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минтруде выявили, что россияне стали больше работать.

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