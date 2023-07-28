«Работодатель выбирает сам»: могут ли россияне работать четыре дня в неделю

Сейчас любой начальник может сам решить, какой график делать своим сотрудникам.

Россияне так и не дождутся четырехдневной рабочей недели. Сегодня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в нашей стране в этом необходимости никакой нет. Об этом пишет РИА Новости.

«Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем», — заявил Котяков.

Также он добавил, что российские законы позволяют любому работодателю организовать гибкий график для своих сотрудников, соответственно, решать им. А вот ради этого менять трудовое законодательство вовсе не стоит.

До этого стало известно о том, что в некоторых регионах России есть определенный дефицит кадров, из-за чего россияне начинают больше работать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минтруде выявили, что россияне стали больше работать.