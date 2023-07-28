Минобороны: российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Таганрогом
Минобороны: в центре Таганрога упали обломки сбитой системами ПВО модифицированной ракеты С-200
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ростовской области
Есть пострадавшие, но жертв атаки нет.
Взрыв в Таганроге — террористическая атака киевского режима. Атака была умышленно направлена на жилую инфраструктуру города Таганрог Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны сообщили, что в результате были повреждены несколько зданий, мирные жители получили ранения.
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