Минобороны: российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Таганрогом

Есть пострадавшие, но жертв атаки нет.

Взрыв в Таганроге — террористическая атака киевского режима. Атака была умышленно направлена на жилую инфраструктуру города Таганрог Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что в результате были повреждены несколько зданий, мирные жители получили ранения.