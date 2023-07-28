Новый центр силы: главные заявления второго дня саммита «Россия — Африка»

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Путин заявил, что Африка становится новым центром силы

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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С новой ролью континента придется считаться всему миру, убежден Владимир Путин.

Африка становится центром силы, и с этим придется считаться всему миру. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании, открывшим второй день саммита в Петербурге.

Он также выступил за усиление роли стран континента в системе ООН. Как было сказано, это позволит в полной мере соблюдать нормы международного права и выровнять баланс, который нарушили страны Запада. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок выбрал самые важные заявления, прозвучавшие сегодня на форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские и американские издания во всю обсуждают решение Путина безвозмездно предоставить странам Африки десятки тысяч тонн зерна с бесплатной доставкой до потребителя. Такой подход, рассуждают, издания, может помочь России выйти и на другие рынки в регионе — например, энергетический.

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