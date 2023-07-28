Песков: киевский режим вновь вскрыл свою сущность, ударив по Таганрогу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 62 0

Официальный представитель Кремля указал, что Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по Таганрогу.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В Кремле осудили атаку Украины по Таганрогу. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим продолжает терроризировать мирное население.

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам, и в этом сущность киевского режима», — сказал Песков «Известиям» на полях саммита «Россия — Африка».

Он отметил, что так киевский режим начал себя проявлять в отношении Донбасса с 2014 года, а сейчас уже и в отношении других районов.

«Слава Богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по Таганрогу. А Запад, по его словам, вряд ли должным образом отреагирует на теракты киевского режима внутри РФ.

Киевский режим ударил по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области ранее в этот день. Взрыв прогремел в центре города у кафе «Чехов сад». Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. По последним данным, 15 человек обратились за помощью к медикам. Семь человек были госпитализированы. Позднее стало известно, что еще одна украинская ракета была перехвачена средствами ПВО в районе Азова.

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