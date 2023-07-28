СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

По последним данным, пострадали 12 мирных граждан.

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки киевского режима на Таганрог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

28 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по гражданской инфраструктуре города. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, упали ее обломки. Повреждения получили несколько домов и административных зданий. Также пострадали 12 человек. Погибших нет.

«В ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения обломков украинской ракеты в Таганроге.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

22:22
«Слабенькая»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра
22:08
Путин: Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии
21:56
Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова перевели в реабилитационный центр
21:43
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог
21:30
Уже без маски льва: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного
21:17
«Серьезная потеря»: директор «Ленкома» Варшавер прокомментировал уход Поргиной

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера
«За ними будущее в целой сфере»: как дроны будут использоваться после СВО
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео