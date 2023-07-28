Путин: Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии

Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

«Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства», — указал российский лидер.

Глава государства также добавил, что сотрудничество с Ливией в рамках ОПЕК+ помогает стабилизации на энергетическом рынке. Мухаммед аль-Менфи отметил, в свою очередь, что Ливия готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией, которые касаются энергетики, инфраструктуры, железных дорог.

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