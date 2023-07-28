Путин: Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Президент РФ проводит встречу с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Фото, видео: Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

«Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства», — указал российский лидер.

Глава государства также добавил, что сотрудничество с Ливией в рамках ОПЕК+ помогает стабилизации на энергетическом рынке. Мухаммед аль-Менфи отметил, в свою очередь, что Ливия готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией, которые касаются энергетики, инфраструктуры, железных дорог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых главных заявлениях второго дня саммита «Россия — Африка».

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

22:22
«Слабенькая»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра
22:08
Путин: Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии
21:56
Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова перевели в реабилитационный центр
21:43
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог
21:30
Уже без маски льва: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного
21:17
«Серьезная потеря»: директор «Ленкома» Варшавер прокомментировал уход Поргиной

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера
«За ними будущее в целой сфере»: как дроны будут использоваться после СВО
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео