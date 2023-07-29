Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 101 0

Президент РФ Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны России

Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны России

Фото: kremlin.ru

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Президент в рамках саммита «Россия — Африка» выступил против двойных стандартов и односторонних санкций.

Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с его постулатами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита «Россия — Африка».

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе не должно существовать двойных стандартов, а также высказался против односторонних санкций и попыток обеспечить себе безопасность за счет других. Он отметил, что принципы устава ООН обязаны уважать все страны.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН», — сказал президент.

Саммит «Россия — Африка» стартовал в Петербурге 27 июля, встречи президента с представителями делегаций в Константиновском дворце начались днем ранее. Северную столицу посетили 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. На саммите был, в том числе, утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы.

По мнению Владимира Путина, мероприятие позволило состояться содержательному обмену мнениями по всему спектру вопросов стратегического сотрудничества России и государств Африки, кроме того, был принят солидный пакет соглашений. Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых главных заявлениях второго дня саммита.

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