Тайная страсть: почему Кейт Миддлтон сбегает от мужа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Кейт Миддлтон отказывается брать с собой на утренние прогулки мужа принца Уильяма

Тайная страсть: почему Кейт Миддлтон сбегает от мужа

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Принцесса Уэльская, как оказалось, уходит из дома в районе восьми утра.

Кейт Миддлтон, оказывается, каждое утро проводит наедине. Об этом в книге «Дворцовые документы» рассказала Тина Браун, которая близко познакомилась с королевским окружением.

Ежедневно, в районе восьми утра принцесса Уэльская прогуливается в одиночестве, иногда — с младшей сестрой, сообщает Daily Express.

«Возможность принцессы передвигаться по миру незамеченной ограничена и поэтому ей требуется раннее время, чтобы улизнуть от камер», — пишет биограф.

Тина Браун предполагает, что необходимость побыть одной у принцессы Кейт вызвана ее характером. На деле знаменитость — интроверт, а вовсе не медийная личность. Отдыхает Кейт Миддлтон и от мужа: принц Уильям обычно в ранние часы спит.

Также королевский эксперт раскрыла и любимые утренние занятия принцессы: рано утром Кейт Миддлтон любит инкогнито ходить по художественным галереям и музеям. Впервые о ее тайной страсти стало известно, когда в галерее ее узнал один из подданных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему официальный портрет Кейт Миддлтон убрали из Национальной галереи.

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