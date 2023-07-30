Незабываемое шоу: праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге

Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге
Фото, видео: Валентин Егоршин / ТАСС
Днем в Северной столице состоялся Главный Военно-морской парад. Впереди — уникальное световое шоу!
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.
День Военно-морского флота в Петербурге завершается праздничным салютом. Пятый канал ведет прямую трансляцию с места событий.
Стоит отметить, что с большим размахом День ВМФ отмечали не только в Петербурге и Кронштадте. Чествовали моряков, защитников Родины, в частности, во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске и других городах необъятной России. Развлекались все, от мала до велика.
Путин: флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества
День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и главы африканских государств посетили Кронштадт.
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