Путин и главы африканских государств посетили Кронштадт

Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Африки посетил Кронштадт 30 июля. Мероприятие прошло в рамках саммита, стартовавшего 27 июля.

Вдоль береговой линии Санкт-Петербурга участники саммита прошли на катерах. Гостями города стали президенты и представителя Буркина-Фасо, Мали, Эритреи, Республики Конго, Судана, Экваториальной Гвинеи и Танзании.

Ранее на саммите Владимир Путин подчеркнул, что африканские страны продолжат получать российское зерно, несмотря на приостановку Россией зерновой сделки. Эта тема стала одной из основных на встрече лидеров государств. Также обсуждался вопрос украинского конфликта.

Саммит «Россия — Африка» стартовал 27 июля, встречи президента с представителями делегаций в Константиновском дворце начались днем ранее. В Петербург прибыли 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. На саммите был, в том числе, утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки.