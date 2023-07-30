«Может случиться инсульт»: Людмила Поргина рассказала о проблемах со здоровьем

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24 0

Актриса Людмила Поргина рассказала о проблемах со здоровьем: «Может случиться инсульт»

«Может случиться инсульт»: Людмила Поргина рассказала о проблемах со здоровьем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Не впервые 74-летняя вдова Николая Караченцова жалуется на свое состояние — недавно из-за старых травм пришлось лечь под нож хирурга. Теперь новая беда.

Заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова — Людмила Поргина пожаловалась на проблемы со здоровьем. В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой она рассказала об обнаруженном тромбе в правой ноге и соответствующих рисках вплоть до инсульта. После целой череды несчастий и курсов лечения она снова живет, как говорят, на таблетках.

«И сейчас моя жизнь заключается в том, чтобы сосредоточиться на растворении этого тромба. Тромб — это может быть инсульт, может попасть в легкое, кровоизлияние может случиться», — рассказала Поргина в программе на одном из федеральных телеканалов.

По словам актрисы, долгое время недуг не давал о себе знать. Но однажды появилась сильная боль в колене, игнорировать ее не получилось, так как день за днем становилось только хуже. После ряда обследований выяснилось, что причиной всего стал тромб. Пока лечение назначено исключительно медикаментозное, артистка соблюдает все предписания врачей.

Весной Поргина недолго пробыла в больнице после неудачного падения. Спустя месяц ее снова госпитализировали и провели операцию из-за последствий старых травм. Несколько лет назад в отпуске звезда сломала пальцы на ногах, и с тех пор ей стало трудно ходить. Чтобы исправить ситуацию, потребовалось хирургическое вмешательство. Реабилитацию доктора пообещали легкую и быструю.

Недавно, поделилась Поргина, она впервые испытала скачок артериального давления — после перепалки с директором театра «Ленком» Марком Варшавером, где артистка служит много лет. По ее словам, в результате ссоры у нее произошли нервный срыв и гипертонический криз. Сидеть на бюллетене пришлось три недели. На днях актриса заявляла, что готова уйти из театра по собственному желанию, но Варшавер, как он сам говорит, заявления на увольнение не получал.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий главы «Ленкома» относительно ухода Людмилы Поргиной.

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