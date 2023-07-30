В Минобороны сообщили о пресечении атаки украинских дронов на Москву
Два БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, они потерпели крушение на территории делового центра «Москва-Сити».
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Киевский режим пытался совершить очередную атаку беспилотниками по объектам Москвы, попытка была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один украинский беспилотник был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Одинцовским районом Московской области. Еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, они потерпели крушение на территории делового центра «Москва-Сити».
Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, незначительные повреждения получили две башни. Жертв и пострадавших нет.
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