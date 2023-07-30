Скончалась звезда «Соломенной шляпки» Яна Шульцова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 526 0

Актриса советских сериалов и кино ушла из жизни в возрасте 76 лет. Что стало причиной смерти?

Скончалась звезда «Соломенной шляпки» Яна Шульцова

Фото: Кадр из к/ф «Александр Дюма-старший», реж. Ярослав Дудек, 1970 г.

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Ушла из жизни актриса сериалов и кино, звезда «Соломенной шляпки» Яна Шульцова. Об этом в социальных сетях сообщила ее дочь Розали.

Наследница не стала раскрывать причину смерти 76-летней актрисы, однако известно, что в последние годы Шульцова страдала от множества недугов. После операции на щитовидной железе много лет назад актриса стала хуже видеть, из-за чего ей пришлось перенести еще несколько хирургических вмешательств.

После артистке прооперировали ногу, и впоследствии она стала часто падать и получать травмы.

За всю жизнь Шульцова снялась во многих известных картинах, среди которых «Сжигатель трупов», «Александр Дюма-старший», «Манон Леско», «Мата Хари», «Похождения красавца-драгуна», «Соломенная шляпка» и «Приключения криминалистки».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер 47-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко.

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