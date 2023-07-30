«До десяти лет»: Жорин объяснил, почему нельзя забирать себе потерянные деньги

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Адвокат Жорин: по закону присваивание себе потерянных денег является кражей

«До десяти лет»: Жорин объяснил, почему нельзя забирать себе потерянные деньги

Фото: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt

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Иногда миллионы действительно валяются на дороге. Но как стоит поступать с такой неожиданной находкой?

Звездный адвокат Сергей Жорин раскрыл план действий при обнаружении чужих потерянных денег или вещей и предостерег от последствий в случае соблазна забрать их себе. По его словам, с точки зрения закона, такие действия будут квалифицироваться как кража.

Жорин в своем Telegram-канале обратил внимание на громкий случай, который произошел недавно в Москве. В столице был задержан мужчина, который решил оставить себе найденный на улице миллион рублей.

По данным следствия, с крупной суммой он столкнулся случайно. Оказалось, что ее потерял другой человек — положил на крышу авто, отвлекся на телефонный разговор, сел в машину и уехал, а деньги остались. Так случайный прохожий, поддавшийся соблазну, и стал фигурантом уголовного дела по четвертой части 158 статьи УК РФ «Кража».

Адвокат призвал не поступать так с неожиданными находками никогда в жизни. Он отметил, что совершенно не важно — обнаружили вы деньги или кредитную карточку — распоряжаться чужим нельзя.

«За это грозит уголовное наказание, и такими делами завалены суды. С точки зрения закона — это кража», - написано в обращении.

Таким образом, подчеркнул Жорин, задержанному может грозить до десяти лет тюрьмы. Примечательно, что к моменту ареста он успел потратить почти половину попавший к нему суммы — у мужчины нашли лишь 600 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Чтобы не повторить его судьбу Жорин призвал делать выводы и поступать по совести и закону.

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