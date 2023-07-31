В Таллине мужчина забросал яйцами здание посольства РФ

Хулиган был задержан на месте эстонскими правоохранителями.

В столице Эстонии — Таллине — неизвестный мужчина забросал яйцами здание посольства России. Он был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в департаменте полиции и погранохраны страны. Также эту информацию подтвердил 5-tv.ru представитель российского дипведомства.

Известно, что мужчина 1977 года рождения был задержан на месте. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело. Другие подробности произошедшего пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Молдавия сократит численность персонала посольства России.