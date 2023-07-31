«Произошла сцепка»: почему Егор Крид не может найти настоящую любовь

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 122 0

Психолог Рейнбах: певцу Криду тяжело найти любовь из-за отношения к деньгам

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Может ли давно придуманный образ мешать артисту в личной жизни?

Певец и рэп-исполнитель Егор Крид, скорее всего, не может найти настоящую любовь по двум причинам. Об этом 5-tv.ru заявила психолог и гештальт-терапевт Ирина Рейнбах.

«Ознакомившись с биографией Егора, в которой выставлены лишь схематичные факты о его детстве и юношестве, особых проблем в семейной системе и возможного копирования поведения я не заметила. Но, опять же, это лишь та информация, которая доступна для всех, и мы не знаем ничего глубже», — говорит специалист.

При этом эксперт отметила два момента: решение отца Крида воспитывать того в условиях финансовой «несвободы» и наличие кумира в лице рэпера 50 Cent (Кертиса Джексона). Рейнбах выдвигает гипотезу, что после того, как будущему музыканту приходилось реально зарабатывать деньги, его отношение к ним могло поменяться.

Психолог допускает, что у звезды могла произойти «сцепка»: он важен и достоин только тогда, когда заработал это. В результате певец при попытке найти близость будет натыкаться на внутреннюю установку о том, что ее еще нужно заработать. Крид, продолжает гештальт-терапевт, может думать, что он нужен другим только ради денег и славы, но не сам по себе.

По этой причине в жизни исполнителя происходят знакомства и романы, но все заканчивается одинаково. А именно — пониманием того, что как личность он девушкам не нужен, а ищут они что-то другое, констатирует Рейнбах.

Еще одна гипотеза — своеобразное копирование образа жизни 50 Cent. Среди таких атрибутов, говорит психолог, можно назвать любовь к рэпу, скандалы, многочисленные тату, статус кумира.

Крида окружает большое количество женщин, в том числе известных. И, ровно как и у заокеанского рэпера, со всеми ними он может построить лишь короткие романы.

Однако у Джексона, напоминает эксперт, есть двое детей, хотя Крид младше его и вполне может догнать коллегу в этом плане. Рейнбах допускает, что однажды в детстве певец представил себе образ идеального будущего, а теперь следует этой картинке, проживая не свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке.

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