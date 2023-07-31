Пластмассовый мир: журналистов в Израиле заменили цифровыми клонами

Эксперты сомневаются в том, что зрители будут доверять новостям с такой подачей.

Цифровые клоны захватывают телевидение Израиля. Издание Act News представило первый в мире новостной канал, где весь контент создан искусственным интеллектом, а ведущие — виртуальные копии известных журналистов.

По мнению авторов, новый формат позволит репортерам сосредоточиться на расследованиях, ведь им больше не нужно будет тратить время на написание текстов и ведение шоу. Однако эксперты сомневаются в том, что зрители будут доверять таким новостям, ведь искусственный интеллект может исказить необходимую информацию в зависимости от кода, прописанного создателем.

Ранее 5-tv.ru писал, что даже «война полов» может померкнуть перед грядущим восстанием машин — о фантастике на полном серьезе все громче говорят уважаемые эксперты. Илон Маск, например, его представлять не надо, Стив Возняк — сооснователь Apple — и еще более тысячи ученых и предпринимателей опубликовали открытое письмо, и призвали остановить или, по крайней мере, притормозить исследования в области искусственного интеллекта.