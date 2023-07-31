«Во все тяжкие»: 56-летний Филипп Киркоров снова распустил руки на концерте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 869 0

В сети появилось видео, где Филипп Киркоров трогает женщин на концерте

«Во все тяжкие»: 56-летний Филипп Киркоров снова распустил руки на концерте

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Чем бы король отечественного шоу-бизнеса не тешился, лишь бы не скандалил с фанатами.

В сеть попало видео, на котором народный артист РФ Филипп Киркоров трогает женщин прямо во время одного из недавних концертов. Кадры были размещены в Telegram-канале «НеМалахов».

«Киркоров к радости дам пустился во все тяжкие», — подписана публикация.

На видео попал момент, как певец сначала обнимает одну женщину из толпы и танцует с ней, положив руку под грудь, а после он берет ее под руку и уводит в сторону, освобождая себе дорогу к другим поклонницам. Достигнув цели, он обнимает за талию другую женщину и, пританцовывая, удаляется с ней обратно. Происходит все это прямо в зрительном зале во время исполнения песни.

Киркоров неоднократно становился участником скандалов с участием фанаток и журналистов— то скажет лишнего, то букет в лицо бросит, то ударит. Резкие выходки во время выступлений стали обыденностью для короля отечественно шоу-бизнеса.

Впрочем, артист давно не сходит с первых полос СМИ не только из-за взрывного характера. Он сделал несколько пластических операций, в том числе на ягодицы, покрасил волосы и бороду и явно сменил стиль в одежде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров поддержал хирурга Тимура Хайдарова в скандале с певицей Славой.

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